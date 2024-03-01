Первый седан Great Wall выпустят под известным в России брендом Wey

Последние годы богаты на новинки брендов, входящих в состав концерна Great Wall. Был в их числе амбициозный Mecha Dragon - суперкар с механистическим дизайном, который должен был положить начало, да-да, ещё одному бренду - Salon (позднее был изменён на SAR). Но, что называется, не срослось, однако проект не похоронен - китайцы слишком хорошо умеют считать деньги.

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Силы, время и деньги, потраченные на проект Salon Mecha Dragon, не пропадут даром. По предварительным данным, спорткар может выйти на рынок под уже более-менее раскрученным и даже официально представленным на рынке РФ брендом Wey.

Дебют автомобиля состоялся осенью 2021 года, в 2022-м седан попал в каталоги Министерства промышленности КНР, то есть получил сертификат, и исчез после этого с радаров общественности.

Mecha Dragon оснащён парой электромоторов суммарной мощностью 544 л.с. и 750 Нм, обеспечивающих время разгона до 100 км/ч около 3,7 секунды. Ёмкость тяговой батареи - 115 кВт ч, этого, по расчётам производителя, должно хватить более чем на 800 км пробега (CLTC). За десять минут благодаря 800-вольтной архитектуре бортовой электросети зарядить аккумулятор на 400 км можно всего за 10 минут.

Из других фишек - Mecha Dragon являлся на тот момент первым в мире автомобилем, оснащённым четырьмя лидарами, а также имел высокую вычислительную мощность 400 топс (триллионов операций в секунду).