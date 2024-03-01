Mercedes-Benz показала роскошный жилой небоскреб, который построит в Майами

Башня Mercedes-Benz Places высотой в 67 этажей будет включать почти 800 частных резиденций, 200 тысяч квадратных метров офисных площадей, а также всю необходимую инфраструктуру — от магазинов и паркинга до оздоровительного центра и парковой зоны. Сдадут дом в 2027 году. Квартиры в нем стоят от 550 тысяч до четырех миллионов долларов, что соответствует 50,3—366 миллионов рублей.

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Компания Mercedes-Benz выбрала место для постройки второго фирменного небоскреба Places. Башня в стиле деконструктивизма, разработку которой вели дизайнеры марки совместно с архитектурным бюро SHoP Architects, появится в Майами. Интерьерами небоскреба занималась фирма Woods Bagot, а благоустройством и озеленением прилегающей территории — ландшафтная студия Field Operations, известная по проекту парка Гуйвань в китайском Шэньчжэне.

Здание, составленное из смещенных относительно друг друга блоков, будет насчитывать 67 этажей и 791 частную резиденцию, которые стоят от 550 тысяч до четырех миллионов долларов. Помимо апартаментов, в Mercedes-Benz Places разместятся офисы, оздоровительный центр, магазины и отель на 174 номера. У жильцов и гостей будет собственный паркинг, а также отдельная парковая зона. Строительство жилого комплекса уже началось, но сдан он будет не раньше 2027 года.

JDS Development

JDS Development

JDS Development

JDS Development