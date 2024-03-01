Fiat Panda получил новую версию Pandina

Простенький хэтчбек актуального поколения обрел современные системы безопасности, есть и другие обновки. Технику же реформы, вероятно, не затронули.

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Летом дебютирует Fiat Panda новой генерации – предполагается, что компакт окажется родственником свежего европейского Citroen C3. Однако простенький итальянский хэтчбек актуального третьего поколения, который в строю с 2011 года, все еще пользуется отменным спросом. В частности, на родине марки Panda возглавляет список бестселлеров: в 2023-м реализовано 102 625 экземпляров.

Поэтому концерн Stellantis решил продлить «третьему» хэтчу конвейерную жизнь. Официально объявлено о том, что в Италии производство такой пятидверки будет продолжено минимум до 2027 года. Более того, чтобы удовлетворить покупательский интерес, выпуск увеличат примерно на 20%. Одновременно представлена чуть модернизированная Панда.

Сам Fiat доработанный хэтчбек называет спецверсией с отдельным названием Pandina, ее сделали на базе «кроссоверного» варианта. Впрочем, пусть в пресс-релизе об этом прямо не говорится, но не исключено, что такое имя окончательно закрепится за «третьей» моделью после дебюта Панды следующего поколения. Ну а сама модернизация обусловлена ужесточением требований к безопасности транспортных средств: в Евросоюзе новые правила вступят в силу уже в июле.

Итак, Fiat Pandina по умолчанию имеет шесть подушек безопасности, задний парктроник, круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга состояния водителя, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и автоматического переключения света фар. За работу основных электронных ассистентов отвечает камера, установленная под лобовым стеклом.

Есть и другие обновки. Например, Fiat Pandina получила 7-дюймовую цифровую приборку и иной руль. Другим стал и экран мультимедийной системы, хотя он все так же диагональю 7 дюймов. Что же касается внешности, то фишки Pandina – желтые корпуса зеркал и надписи с названием особой серии на боковых молдингах. Плюс расширена палитра цветов кузова.

Техника в релизе не упомянута. Вероятно, как и исходная Panda Cross, Pandina является «мягким» гибридом: система включает трехцилиндровый атмосферник 1.0 (70 л.с.), 12-вольтовый стартер-генератор и шестиступенчатую механику.