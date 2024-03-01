В Китае представили обновленный Aion Hyper GT с автопилотом третьего уровня

Китайская компания GAC представила новую версию электромобиля Aion Hyper GT. Как сообщает CarNewsChina, дизайн и силовая установка седана не изменилась, однако производитель значительно улучшил технологическую начинку — у машины появился автопилот третьего уровня.

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В систему автономного вождения входят 34 датчика, размещенные по всему периметру автомобиля: 3 лазерных радара, 12 камер, 6 миллиметровых радаров, а также инфракрасная камера ночного видения. Автопилот управляется чипом MDC610, благодаря чему он способен не только распознавать происходящее на дороге, но и обрабатывать сложные ситуации с множеством участников дорожного движения.

В модели используется уже представленная флагманская силовая установка компании мощностью 340 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 4,9 секунды. Емкость аккумулятора осталась прежней — 80 кВт*ч, чего должно хватить на 710 км хода. Производитель утверждает, что за 15 минут быстрой зарядки Hyper GT способен «заправиться» на 450 км дальности хода.