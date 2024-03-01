В Китае представили обновленный Aion Hyper GT с автопилотом третьего уровня
Китайская компания GAC представила новую версию электромобиля Aion Hyper GT. Как сообщает CarNewsChina, дизайн и силовая установка седана не изменилась, однако производитель значительно улучшил технологическую начинку — у машины появился автопилот третьего уровня.
В систему автономного вождения входят 34 датчика, размещенные по всему периметру автомобиля: 3 лазерных радара, 12 камер, 6 миллиметровых радаров, а также инфракрасная камера ночного видения. Автопилот управляется чипом MDC610, благодаря чему он способен не только распознавать происходящее на дороге, но и обрабатывать сложные ситуации с множеством участников дорожного движения.
В модели используется уже представленная флагманская силовая установка компании мощностью 340 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 4,9 секунды. Емкость аккумулятора осталась прежней — 80 кВт*ч, чего должно хватить на 710 км хода. Производитель утверждает, что за 15 минут быстрой зарядки Hyper GT способен «заправиться» на 450 км дальности хода.
Стоимость автомобиля начинается от 36,9 тысяч долларов (более 3,3 млн рублей). В ближайшее время компания собирается активно продвигать Hyper GT — всем, кто купит модель в Китае до 31 марта, позволят пользоваться бесплатной зарядкой на всей территории Китая пожизненно.