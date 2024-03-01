Представлен новый гибридный кроссовер BYD по цене «Весты»

В Китае стартовали продажи обновленного плагин-гибридного кроссовера BYD Song Pro DM-i Honor Edition. Он слегка изменился внешне и стал дешевле оригинальной модели на 20 000 юаней (около 251,3 тыс. рублей по курсу).

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Стоимость BYD Song Pro DM-i Honor Edition теперь стартует с отметки 109 80 юаней (около 1,4 млн рублей) за базовую комплектацию и достигает 139 800 юаней (1,8 млн рублей) за топовую версию. Примерно столько же стоит и «наша» LADA Vesta, стоимость которой в исполнениях 2024 модельного года начинается от 1 513 900 рублей.

Внешне рестайлинговый Song Pro DM-i Honor Edition можно узнать по новой решетке радиатора с рисунком в форме чешуи и новому глубокому черному цвету кузова. При этом габариты кроссовера не изменились и по-прежнему составляют 4738 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1710 мм в высоту при колесной базе 2712 мм.

Интерьер кроссовера тоже остался практически нетронутым. В топовой комплектации ему положены 8,8-дюймовая цифровая приборная панель, 15,6-дюймовый поворотный экран информационно-развлекательной системы, сиденья с подогревом и вентиляцией, а также аудиосистема с девятью динамиками.

В движение обновленный BYD Song Pro DM-i Honor Edition приводится плагин-гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового 110-сильного бензинового турбомотора в сочетании с электродвигателем мощностью 197 л.с. и вариатором.