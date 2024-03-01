Renault начала продажи кроссовера, который хотели собирать на АвтоВАЗе

До того как Renault официально ушел с российского рынка, в планах у компании было наладить сборочный процесс модели Kardian в России.

В феврале текущего года Renault Kardian был официально представлен в Бразилии. Автомобиль является прямым конкурентом Renault Sandero Stepway.

Renault Kardian уже в базовом оснащении получил широкий список опций, всего будет предложено три комплектации. Renault Kardian будет оснащаться только 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 125 л.с., трансмиссия роботизированная шестиступенчатая, привод передний.

В базовом оснащении Renault Kardian будет комплектоваться: светодиодной оптикой, шестью подушками безопасности, рейлингами, современной мультимедиасистемой с тачскрином, цифровой приборной панелью, камерой заднего вида, круиз- и климат-контролем, системой стабилизации. Стоимость Renault Kardian будет стартовать с отметки в 2 100 000 рублей.

Максимальная комплектация кроссовера Renault Kardian в свое оснащение получит: электронный стояночный тормоз, систему автоматического торможения, систему мониторинга слепых зон, камеры кругового обзора. Стоимость в данном исполнении заявлена от 2 470 000 рублей.

Официально старт продаж Renault Kardian в Бразилии запланирован на 19 марта текущего года. Поступит ли автомобиль на российский рынок пока остается не известным, но известно только то, что Renault Kardian выпущенный в Бразилии, имеет серьезные отличия от той версии, которую планировалось собирать в стенах российского завода «АвтоВАЗ».

Напомним, что до ухода с российского рынка Renault Sandero Stepway пользовался высоким спросом благодаря неприхотливости в обслуживании, выносливости и доступной стоимости.