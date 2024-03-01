Toyota начнет продажи гибридной версии Prado в 2024 году

Toyota планирует расширить свой австралийский ассортимент внедорожников, внедряя гибридную версию Prado серии 250 уже в следующем году. Ожидается, что презентация обновленного Prado состоится в середине 2024 года. Автомобиль будет оснащен усовершенствованной мягкой гибридной системой для его 2,8-литрового турбодизельного двигателя, обеспечивающего 204 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента.

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Особый интерес вызывает введение нового гибридного двигателя i-FORCE MAX с мощностью 330 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента, объединяющего 2,4-литровый бензиновый двигатель и электродвигатель. Этот агрегат изначально предназначался для китайского и североамериканского рынков под маркой Land Cruiser, пишет 32CARS.RU.

По словам Шона Хэнли, представителя Toyota в Австралии, в отделе продаж, маркетинга и франчайзинга, появление гибридной модели на австралийском рынке ожидается в ближайшее время. Этот шаг является частью стратегии Toyota по переходу к экологически чистым источникам энергии, хотя точные сроки еще не утверждены. Стоимость гибридного Prado предположительно будет выше, чем у его дизельного эквивалента, однако окончательная цена еще не установлена. Тем не менее, ожидается, что новый автомобиль укрепит позиции Prado в сегменте крупных внедорожников, несмотря на потенциальные задержки в доставке, аналогичные тем, что наблюдаются у других востребованных моделей Toyota.