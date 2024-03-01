Перечислены самые быстрые и дорогие полицейские машины мира

В список попали автомобили правоохранительных служб разных стран, в том числе Турции, Саудовской Аравии и США. В некоторых из них полиция ездит на Bentley Continental GT и Ferrari 458 Italia, в других — на электрическом седане Lucid Air. Полиция Италии верна местному автопрому, поэтому в её парке есть кроссовер Lamborghini Urus Performante.

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Обозреватель Motor.ru Сергей Сечнев изучил полицейские автомобили разных стран и составил рейтинг самого экзотического транспорта правоохранителей. Так, в курортном городке Панама-Сити-Бич в штате Флорида местные копы приспособили под свои нужды конфискованный Chevrolet Corvette C8, а в Саудовской Аравии улицы патрулируют на электрическом седане Lucid Air, поскольку там же он и выпускается.

Тем временем в Турции полицейским достались сразу 23 роскошные машины суммарной стоимостью 3,5 миллиона долларов — среди них Bentley Continental GT, Ferrari 458 Italia и Porsche Taycan. В Италии, в свою очередь, дорожная полиция использует для срочных и ответственных поручений 666-сильный Lamborghini Urus Performante. Есть такой кроссовер и у полиции Дубая.