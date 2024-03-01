Перечислены самые быстрые и дорогие полицейские машины мира

Посмотрите на самые быстрые и дорогие полицейские машины мира
В список попали автомобили правоохранительных служб разных стран, в том числе Турции, Саудовской Аравии и США. В некоторых из них полиция ездит на Bentley Continental GT и Ferrari 458 Italia, в других — на электрическом седане Lucid Air. Полиция Италии верна местному автопрому, поэтому в её парке есть кроссовер Lamborghini Urus Performante.
Обозреватель Motor.ru Сергей Сечнев изучил полицейские автомобили разных стран и составил рейтинг самого экзотического транспорта правоохранителей. Так, в курортном городке Панама-Сити-Бич в штате Флорида местные копы приспособили под свои нужды конфискованный Chevrolet Corvette C8, а в Саудовской Аравии улицы патрулируют на электрическом седане Lucid Air, поскольку там же он и выпускается.
Тем временем в Турции полицейским достались сразу 23 роскошные машины суммарной стоимостью 3,5 миллиона долларов — среди них Bentley Continental GT, Ferrari 458 Italia и Porsche Taycan. В Италии, в свою очередь, дорожная полиция использует для срочных и ответственных поручений 666-сильный Lamborghini Urus Performante. Есть такой кроссовер и у полиции Дубая.
Супер-SUV помогает доставлять медикаменты, донорские органы и плазму в медицинские учреждения. Именно поэтому, помимо специального окраса кузова, светоотражающих надписей Polizia, проблесковых маячков и сирены, он получил ящик для хранения дефибриллятора, а также портативный холодильник с электронным контролем температуры.