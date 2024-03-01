BMW продемонстрировала i5 с анимированными узорами на кузове

Немецкий автопроизводитель BMW применил в оформлении электрического седана 5-й серии технологию, позволяющую менять цвет кузова и создавать на машине разноцветные узоры. Об этом пишет «Авто Mail.ru».

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Новинка BMW i5 Flow Nostokana, покрытая специальной пленкой, способной отображать различные анимированные узоры, была показана на художественной выставке Frieze Los Angeles.

На кузов нанесено 1349 секций покрытия, каждая из которых способна менять цвет. Система активных узоров создана совместно с компанией E Ink, являющейся одним из первых разработчиков подложек для электронных книг.

Узоры, которые воспроизводятся на автомобиле, созданы в духе арт-кара 1991 года, концепцию которого сделала южноафриканская художница Эстер Махлангу.

«Мне интересно наблюдать, как современные технологии могут расширить мое искусство и сделать его доступным для совершенно новой аудитории», - рассказала Махлангу, отметив, что слово Nostokana в названии машины появилось в честь ее первого сына.