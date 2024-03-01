BMW отзовет в США свои электрокары

BMW успешно устранила потенциальную угрозу безопасности, связанную с недостатками аккумуляторов в нескольких экземплярах своих моделей i4 и i5 2024 года, обнаруженными на американском рынке. Всего под отзыв попали четыре автомобиля: три из серии i4, в том числе версии i4 xDrive40 и i4 M50, и один i5 eDrive40.

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Проблема была идентифицирована в ходе рутинной проверки качества 1 февраля, когда специалисты заметили дефект в сварочных швах одного из аккумуляторных блоков. Дальнейший анализ показал, что неправильное выполнение процесса лазерной сварки могло привести к отсоединению батарейных контактов от терминалов, что в свою очередь создавало риск перегрева и возможного возгорания батареи, пишет SPEEDME.RU.