BMW отзовет в США свои электрокары
BMW успешно устранила потенциальную угрозу безопасности, связанную с недостатками аккумуляторов в нескольких экземплярах своих моделей i4 и i5 2024 года, обнаруженными на американском рынке. Всего под отзыв попали четыре автомобиля: три из серии i4, в том числе версии i4 xDrive40 и i4 M50, и один i5 eDrive40.
Проблема была идентифицирована в ходе рутинной проверки качества 1 февраля, когда специалисты заметили дефект в сварочных швах одного из аккумуляторных блоков. Дальнейший анализ показал, что неправильное выполнение процесса лазерной сварки могло привести к отсоединению батарейных контактов от терминалов, что в свою очередь создавало риск перегрева и возможного возгорания батареи, пишет SPEEDME.RU.
Компания немедленно приняла меры для исправления ситуации, связавшись с единственным владельцем уже проданного автомобиля 16 февраля, и планируя замену аккумуляторных блоков на всех четырех машинах. Данное решение подчеркивает ответственный подход BMW к обеспечению безопасности и качества своих электрических автомобилей, а также стремление к поддержанию доверия со стороны клиентов.