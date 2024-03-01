У «Соболя» появится серьёзный конкурент из Китая

Лёгкие коммерческие автомобили для китайского рынка компания Ford выпускает силами совместного предприятия, где вторым участником выступает Jiangling Motors Corporation (JMC). Эта фирма, среди прочего, продолжает выпускать фургоны Ford Transit Custom образца 2012 года. И эту модель хотят предложить российским перевозчикам.

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В прошлом году китайский Transit Custom пережил серьёзное обновление, примерив широкую решётку радиатора, агрессивный бампер и светодиодные фары. Кроме того, лёгкий коммерческий Ford получил совершенно новый интерьер, а также богатый набор электронных ассистентов.

В гамму силовых агрегатов входят двухлитровые турбомоторы — бензиновый (202 л.с.) и дизельный (121 л.с.). С дизелем стыкуется только 5-ступенчатая «механика», а для бензинового двигателя вдобавок доступен 9-ступенчатый «автомат». Привод — только передний.

JMC

Покупатель может выбрать между стандартным и удлинённым кузовом, попутно заказав нужную высоту крыши. В базовом исполнении, как стало известно редакции Quto, машина будет стоить 3 500 000 рублей — это финальная цена со всеми необходимыми пошлинами.

Добавим, что цельнометаллический грузовой «Соболь NN» со 150-сильным 2,5-литровым турбодизелем стоит 3 170 000 рублей, а за 7-местный грузопассажирский салон нужно доплатить 100 000. Чисто пассажирские варианты пока изготавливаются силами стороннего доработчика.