Названы автоновинки, которые поступят в продажу в РФ весной

Журнал "За рулем" рассекретил новые модели, которые появятся у нас в ближайшее время.

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Так, совсем скоро можно будет купить Lada Largus. Автомобиль начнут серийно собирать на заводе в Ижевске в мае. Под капотом модели установлены двигатели 1,6 литра - восьмиклапанные (90 л.с.) или шестнадцатиклапанные (106 л.с.). Будут и электрические версии, но они выйдут на наш рынок позже.

Уже стартовали продажи минивэна GAC M8, который стоит от 5,5 до 6,5 млн рублей. Новинка оснащается 2-литровым двигателем на 231 л.с. и 380 Нм. в связке с 8АКПП Aisin.

В мае начнется серийный выпуск Haval Cool Dog (H3). В КНР переднеприводный вариант предлагается с двигателем 1.5 литра мощностью 150 л.с., в случае с системой полного привода отдача составляет 184 л.с. Коробка передач в обоих случаях - 7-ступенчатая DCT.

JAC привезет в Россию пикап T9. Сейчас в гамме марки есть две модели: Т8 и Т8 Pro.

Уже 5 марта стартуют продажи Jetour T2, о котором "РГ" рассказывала накануне. Известна и цены. Брутальный внедорожник предложат от 3 790 000 рублей.