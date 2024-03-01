В Санкт-Петербурге протестируют электробус КАМАЗ с ночной зарядкой

ПАО «КАМАЗ» передал в Северную столицу электробус с ночной зарядкой для тестовой эксплуатации.

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СПб ГУП «Пассажиравтотранс» станет первым клиентом, который протестирует модель КАМАЗ-6282 ONC, сообщает пресс-служба камского автозавода.

Электробус вышел на линию 21 февраля и работает на маршруте номер 7. Тестирование будет длиться один месяц.

КАМАЗ-6282 ONC оснащён синхронным электродвигателем с постоянными магнитами в составе электропортального моста, мощность – 2х180 кВт. Накопитель энергии – литий-никель-марганец-кобальт (NMC) аккумуляторные батареи энергоёмкостью 499 кВт ч. Запас хода электробуса достигает 330 км.

Пассажировместимость – до 85 человек, мест для сидения – 35.