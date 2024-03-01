На аукцион выставлен чрезвычайно редкий Porsche 918

Один из лишь двух Porsche 918, оформленных в дизайне Gulf Oil, привлекает внимание на рынке. Этот уникальный гибридный гиперкар, проехавший всего 605 км с момента своего создания, относится к ограниченной партии из 28 автомобилей, предназначенных для Канады, пишет Центральная Служба Новостей.

© Wikimedia Commons

На предстоящем аукционе Gooding & Company один из самых примечательных 918 Spyder 2015 года выпуска будет предложен к продаже, с потенциальной стоимостью около 3 миллионов долларов (около 276 миллионов рублей). Это значительно превышает обычный ценовой диапазон от 1,6 до 1,9 миллиона долларов (от 147,3 до 174,9 миллионов рублей), по которому большинство моделей 918 были проданы в последнее время.

Этот конкретный 918 Spyder выделяется как один из двух экземпляров, заказанных первым владельцем и раскрашенных в цвета гоночной команды Gulf Oil по его инициативе. Несмотря на то, что между Porsche и Gulf Oil не было официального соглашения, Porsche согласилась выполнить запрос после того, как покупатель получил разрешение от Gulf Oil. В результате, к концу 2015 года были произведены два таких автомобиля с уникальными деталями дизайна. Отличаясь от большинства автомобилей с гоночной ливреей, данный Porsche 918 не просто обтянут виниловой пленкой, а окрашен в цвета Gulf Oil.