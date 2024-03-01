Stellantis собирается выпускать собственные батареи для электромобилей

Большинство автомобильных компаний разрабатывают собственные двигатели для своих автомобилей, хотя компоненты трансмиссии зачастую закупаются у внешних поставщиков. В случае электромобилей ключевым элементом являются аккумуляторные батареи, которые традиционно поставляются специализированными компаниями в сфере потребительской электроники, такими как Panasonic, LG, Samsung и BYD, а не самими автопроизводителями. Только несколько производителей, включая BYD и Tesla, занимаются изготовлением своих аккумуляторных ячеек, при этом BYD является поставщиком этих компонентов и для других автопроизводителей.

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General Motors через совместное предприятие Ultium Cells стремится наладить производство аккумуляторных ячеек в Северной Америке для будущих моделей электромобилей, в сотрудничестве с LG. Глава Stellantis Карлос Таварес недавно подчеркнул необходимость внутреннего производства аккумуляторов для повышения конкурентоспособности и доступности электромобилей на массовом рынке, в том числе в развивающихся странах, пишет SPEEDME.RU.