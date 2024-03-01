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В очереди на подъездах к Крымскому мосту скопились 700 машин

С обеих сторон Крымского моста ожидают проезда 700 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подъездах к Крымскому мосту.

В очереди на подъездах к Крымскому мосту скопились 700 машин
© РИА Новости

"В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.

В пятницу Крымский мост перекрывался дважды, движение было возобновлено во второй раз в 17:45 мск.

Автоновости