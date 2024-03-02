Политолог объяснил планы Литвы изымать автомобили с российскими номерами

«Некоторые страны, в первую очередь сопредельные, имеющие границу с Россией, это Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, некоторые другие, просто ввели запрет на въезд вообще на территорию своих стран через наземные КПП машин с российскими номерами», — добавил он.



В отношении тех машин, которые уже заехали, они установили шестимесячный переходный период. Они сказали, что в течение шести месяцев те, кто уже заехал, могут находиться на нашей территории, но после того, как истечет этот срок, те машины, которые не были выведены за пределы нашей территории, подлежат конфискации Николай Топорнин политолог