Дилеры вытесняют частных продавцов со вторичного рынка

В России существенно выросло число дилеров на вторичном рынке. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные директора по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниила Шкурыгина, только за прошлый год число дилеров на рынке подержанных автомобилей выросло на 59%. При этом доля частных продавцов на рынке автомобилей с пробегом упала на внушительные 19%, а количество новых автомобилей от дилеров выросло на 132%.

Как рассказал «Известиям» Даниил Шкурыгин, основной канал пополнения «автопарков» дилеров на вторичном рынке — это trade-in. Так, в январе прошлого 2023 года на долю такого формата приходилось 30%, в январе текущего года уже 46%.

Также за прошлый год эксперты отметили ощутимый рост новых автомобилей из Китая и России на отечественном рынке. В то же время пропорционально снижалась доля машин из Европы и Южной Азии. Эксперты полагают, что к 2026 году продажи новых автомобилей в России достигнут отметки в 1,6 миллиона автомобилей.