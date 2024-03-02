В России начнут оформлять полисы ОСАГО с новым сроком действия

В России 2 марта вступил в силу закон, который позволяет водителям оформлять договоры обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на срок от одного дня до трех месяцев.

До этого оформлять договор ОСАГО можно было на год, а срок его действия не мог быть менее трех месяцев. Исключения составляли случаи, когда водителю нужно проехать к месту регистрации на только что купленном автомобиле или ездить по России на машине с иностранными номерами.

В краткосрочном договоре останутся прежними все механизмы определения ущерба и его возмещения. Начинать действовать новый полис будет через три дня после заключения договора.

Страховщики будут рассчитывать стоимость таких полисов по тому же принципу, что и обычных. Цена, как и в случае с годовыми полисами, будет зависеть, в частности, от стажа водителя и его возраста, а также мощности автомобиля. При этом, в отличие от обычного ОСАГО, коэффициенты на оформление кратковременных полисов Центробанком (ЦБ).

Краткосрочный полис для водителей может быть невыгодным, так как его стоимость, например, за один день, может превышать цену за месяц при заключении годового договора, отметил в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт Максим Кадаков. Он объяснил, что компании устанавливают на свои услуги такие цены, потому что им нужно будет проделать столько же работы, как и для оформления годового контракта.