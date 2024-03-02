Британская компания McLaren выпустит преемника суперкара P1. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что новый гиперкар получил внутреннее кодовое название P18. Автомобиль оснастят гибридной силовой установкой, в состав которой входит бензиновый двигатель и электромотор. Суммарная отдача составит 1000 л.с. Некоторые компоненты подвески модели будут напечатаны на 3D-принтере.