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В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, которым предлагается разрешить плотнее тонировать передние боковые стекла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Депутат предложил легализовать тонировку стекол автомобилей
© РИА Новости

«Законопроектом предлагается не наказывать автолюбителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их авто будет составлять не менее 50%», — говорится в документе.

Согласно техническому регламенту, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. С тонировкой в темное время суток и плохую погоду видимость снижается. Через затонированное ветровое стекло расстояние, на котором распознается объект, значительно сокращается.

За нарушение норм светопропускания стекол предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор выдает требование о прекращении противоправных действий, в случае повторного нарушения водителю грозит штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

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