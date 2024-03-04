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Сколько денег Apple вложила в провалившийся автомобильный проект

Корпорация Apple более 10 лет занималась автомобильным проектом, получившим кодовое название Titan.

Сколько денег Apple вложила в провалившийся автомобильный проект
© car.ru

На него было затрачено более 10 млрд. долларов, но работа над ним не дала ожидаемых результатов, несмотря на усилия более 2-х тысяч человек. Недавно проект разработки автомобиля был официально объявлен завершенным.

Существует мнение, что данный проект с самого начала был провальным. Но, помимо этого, ситуацию значительно усугубили необоснованные решения, которые были приняты в ходе разработки.

Проект под названием Titan стартовал в 2014 году. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы стать достойным конкурентом Tesla и создать качественный и достойный электрокар. Позже возникло стремление подвинуть Waymo, производящую беспилотники. Apple собиралась это сделать, разработав автономную машину.

На протяжении десяти лет велись сложные переговоры с известными корпорациями, такими как Hyundai, Toyota, SK Group, LG Electronics. Осуществлялись попытки привлечь Ford, NASA, Porsche, Lamborghini, Rivian.

Также имели место переговоры с Илоном Маском по поводу покупки Tesla. За время работы над проектом были получены патенты на новые технологии: надувной бампер, система терморегулирования и некоторые другие.

Несколько лет назад проект затормозился, а в настоящее время было принято решение об окончательном отказе от дальнейшей разработки iCar. Одной из причин стала несогласованность действий внутри команды, а второй – проблемы с развитием беспилотных технологий. Компания пришла к решению о нецелесообразности продолжения работы над этим проектом. Кроме того, меняется рынок и спрос на электрокары находятся на уровне меньше ожидаемого, но проведенная огромная работа не пропадет, ведь сделанные за много лет наработки в области ИИ будут применяться в прочих продуктах корпорации.

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