Сколько денег Apple вложила в провалившийся автомобильный проект

Корпорация Apple более 10 лет занималась автомобильным проектом, получившим кодовое название Titan.

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На него было затрачено более 10 млрд. долларов, но работа над ним не дала ожидаемых результатов, несмотря на усилия более 2-х тысяч человек. Недавно проект разработки автомобиля был официально объявлен завершенным.

Существует мнение, что данный проект с самого начала был провальным. Но, помимо этого, ситуацию значительно усугубили необоснованные решения, которые были приняты в ходе разработки.

Проект под названием Titan стартовал в 2014 году. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы стать достойным конкурентом Tesla и создать качественный и достойный электрокар. Позже возникло стремление подвинуть Waymo, производящую беспилотники. Apple собиралась это сделать, разработав автономную машину.

На протяжении десяти лет велись сложные переговоры с известными корпорациями, такими как Hyundai, Toyota, SK Group, LG Electronics. Осуществлялись попытки привлечь Ford, NASA, Porsche, Lamborghini, Rivian.

Также имели место переговоры с Илоном Маском по поводу покупки Tesla. За время работы над проектом были получены патенты на новые технологии: надувной бампер, система терморегулирования и некоторые другие.