Сколько денег Apple вложила в провалившийся автомобильный проект

Корпорация Apple более 10 лет занималась автомобильным проектом, получившим кодовое название Titan.
На него было затрачено более 10 млрд. долларов, но работа над ним не дала ожидаемых результатов, несмотря на усилия более 2-х тысяч человек. Недавно проект разработки автомобиля был официально объявлен завершенным.
Существует мнение, что данный проект с самого начала был провальным. Но, помимо этого, ситуацию значительно усугубили необоснованные решения, которые были приняты в ходе разработки.
Проект под названием Titan стартовал в 2014 году. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы стать достойным конкурентом Tesla и создать качественный и достойный электрокар. Позже возникло стремление подвинуть Waymo, производящую беспилотники. Apple собиралась это сделать, разработав автономную машину.
На протяжении десяти лет велись сложные переговоры с известными корпорациями, такими как Hyundai, Toyota, SK Group, LG Electronics. Осуществлялись попытки привлечь Ford, NASA, Porsche, Lamborghini, Rivian.
Также имели место переговоры с Илоном Маском по поводу покупки Tesla. За время работы над проектом были получены патенты на новые технологии: надувной бампер, система терморегулирования и некоторые другие.
Несколько лет назад проект затормозился, а в настоящее время было принято решение об окончательном отказе от дальнейшей разработки iCar. Одной из причин стала несогласованность действий внутри команды, а второй – проблемы с развитием беспилотных технологий. Компания пришла к решению о нецелесообразности продолжения работы над этим проектом. Кроме того, меняется рынок и спрос на электрокары находятся на уровне меньше ожидаемого, но проведенная огромная работа не пропадет, ведь сделанные за много лет наработки в области ИИ будут применяться в прочих продуктах корпорации.