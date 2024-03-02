Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков считает идею отмены транспортного налога в России непроходной. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Транспортный налог составляет лишь пятую часть, но все равно сложно представить, что бюджет вдруг откажется от столь значительных поступлений, из которых, в том числе, формируются дорожные фонды. Поэтому идея – непроходная», — отметил Кадаков.

До этого стало известно, что депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработали законопроект о полной отмене транспортного налога. Проект закона направлен для получения заключения в правительство России.