Ford отправит электрический F-150 покорять Пайкс-Пик

Ford отправит электропикап F-150 Lightning забираться на Пайкс-Пик. Американская компания Ford примет участие в гонке на Пайкс-Пик с электрическим пикапом F-150 Lightning. Летом 2023 года гоночный электрический фургон Ford Performance SuperVan 4 вышел на на старт гонки на Пайкс-Пик. Машина стала лучшей в своём классе и мотивировала американского автопроизводителя на ещё один подобный проект — в нынешнем году Ford вновь приедет на гонку в Колорадо, но на сей раз с основательно подготовленным электрическим пикапом F-150 Lightning.

© Motor.ru

В 2024 году в США состоится 102-й в истории старт на гору Пайкс-Пик — на легендарную трассу в штате Колорадо в погоне за рекордом в классе или абсолютно лучшим временем Pikes Peak International Hill Climb вновь вернётся Ford.

Второй год подряд марка готовит эксклюзивный проект на базе электромобиля. Заводское гоночное подразделение Ford Performance показало тизер прототипа на базе серийного электрического пикапа Ford F-150 Lightning.