Audi решила не отправлять своего флагмана A8 на пенсию

Предполагалось, что в 2024 году Audi заменит A8 электрическим седаном, однако планы компании изменились. На решение отменить дебют нового флагмана повлияло то, что бензиновая модель показывает высокие продажи на ключевом китайском рынке. В связи с этим Audi намерена продлить проект и приготовить еще один рестайлинг для A8. Это значит, что новый флагман появится не раньше 2027 года. Ожидается, что его построят на самой большой разновидности платформы PPE. Другая ее версия уже используется в кроссовере Porsche Macan EV.