Bugatti посвятила особый Chiron Super Sport дебюту в «24 часах Ле-Мана»

Bugatti построила особый Chiron Super Sport в честь дебюта в «24 часах Ле-Мана». Bugatti давным-давно распродала все гиперкары Chiron, но реализацию собранных заказов продолжает до сих пор. Одной из последних работ компании стал Chiron Super Sport от заводской программы персонализации Bugatti Sur Mesure. Источником вдохновения для нового проекта стала важная страница истории марки — её первый старт в культовом марафоне «24 часа Ле-Мана» в 1931 году силами семейного экипажа Этторе и Жана Бугатти на Bugatti Type 50S.

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Несмотря на то, что первую победу Bugatti в 1937 году принёс Type 57G Tank, клиент пожелал взять в качестве основы более раннюю модель, поскольку свой Chrion Super Sport хотел видеть чёрным. Главный дизайнер Sur Mesure Яша Штрауб для создания проекта Hommage Type 50S предложил взять за основу классическую модель с 250-сильным 5,0-литровым компрессорным 8-цилиндровым двигателем.

На кузов Chiron Super Sport нанесли бортовые номера «5», надпись Le Mans 1931 нанесли прямо перед аркой заднего колеса, а на нижней плоскости активного антикрыла расположена схема гоночной трассы. Номер «5» украшает также решётку радиатора, которая для проекта Hommage Type 50S получила особый рисунок. Декоративной отделке подвергли даже двигатель, который покрыт орнаментом Perlee.

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

В салоне логотип Le Mans 1931 украшает крышку отсека для мелочей на центральной консоли, а наколенники по обе стороны консоли имеют рисунок в стиле паттерна Perlee и вышитый контур трассы. Салон отделан чёрной кожей, алюминием с узором Perlee, подголовники кресел украшает вышитая вручную надпись Le Mans 1931, а силуэт Bugatti Type 50S украшает панели дверей. Машина также получила опциональную панорамную крышу Sky View.