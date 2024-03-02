Land Rover обновил боевой Defender для гонок

Компания Land Rover обновила экстремальный внедорожник Defender для гонок. На протяжении нескольких лет в Великобритании проводится гоночный монокубок, участие в котором принимают специально подготовленные внедорожники Land Rover Defender 90 последнего поколения. В 2024 году на старт раллийной серии выйдут модернизированные автомобили, подготовленные ранее независимой британской компанией Bowler Motors, которая сейчас стала частью Land Rover. Модель получила ряд небольших доработок, поскольку её предшественник сразу оказался конструктивно удачным.

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Машина для турнира представляет собой короткий Defender 90 в версии P300 с 2,0-литровым 300-сильным турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач в сочетании с полным приводом. Технически внедорожники никак не меняются, не считая спортивной выхлопной системы. Автомобиль получил набор обязательных для гоночной техники систем безопасности.

Облегчённый салон лишён отделки, но зато имеет каркас безопасности и крепление запасного колеса в багажнике, усиленный кузов позволяет выносить повышенные нагрузки, доработанная электрика адаптирована для установки дополнительных приборов. Подушки безопасности удалены, зато установлены спортивные сиденья с 5-точечными ремнями безопасности и система пожаротушения.

Land Rover

Land Rover

Land Rover

Land Rover

Land Rover

Land Rover

Land Rover

Land Rover

Остекление дверей и задней части сделано из поликарбоната, часть кузовных панелей облегчена, новая решётка радиатора улучшает охлаждение двигателя, а урезанная нижняя часть дверей позволила установить мощную алюминиевую защиту днища толщиной 6 миллиметров. Предусмотрены расширенные накладки на колёсные арки и новые 18-дюймовые колёса.