На АвтоВАЗе определились, сколько будет стоить Lada Vesta с вариатором

«В настоящее время с конвейера «АвтоВАЗа» сходит 5 машин Vesta в час с двигателем 122 л.с и вариатором. Вчера было большое совещание в здании заводоуправления, служба маркетинга возлагает большие надежды на продажи автомобилей Vesta с вариатором, определялись с ценой, скоро ее озвучат официально, вероятно она будет в таких рамках, чтобы подпадала под программу госзакупок», — говорится в сообщении.