Ателье Hennessey увеличило мощность Chevrolet Corvette в полтора раза

Компания Hennessey показала 708-сильный суперкар Chevrolet Corvette. Американское тюнинг-ателье Hennessey, которое славится своими мощными автомобилями на базе моделей американских же марок, представило свой новый проект — H700. В основу модели легло последнее поколение спорткара Chevrolet Corvette C8 Stingray, который тюнеры сделали мощнее заводского флагмана в модификации Z06. Традиционно для себя специалисты из Техаса уделили основное внимание лишь тщательной доработке двигателя, а не модификациям кузова или салона.

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Среднемоторный кабриолет Corvette C8 в базовом варианте оснащается атмосферным 6,2-литровым двигателем V8 LT2, развивающим мощность 490 лошадиных сил и крутящий момент 630 Нм.

Установка турбины, доработка впускной системы и инсталляция нового выхлопа в сочетании с новым блоком управления двигателем и рядом других доработок позволяют на 44% увеличить мощность и на 37% — крутящий момент. В результате тюнинга H700 развивает 708 лошадиных сил и 865 ньютон-метров.

Hennessey

Hennessey

Hennessey

Hennessey

Hennessey

Hennessey