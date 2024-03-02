Автоблогер продал золотой BMW и отдал 10 миллионов рублей на СВО

Популярный российский автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, продал автомобиль марки BMW золотого цвета за 10 миллионов рублей и направил эти средства на помощь бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает RT со ссылкой на супругу блогера Монику.

© Lenta.ru

Она сопроводила свое сообщение подписью «золотой спасет не одну жизнь». Полученные деньги были потрачены на приобретение транспорта, беспилотников и системы радиоэлектронной борьбы, рассказал доброволец СВО, работающий на херсонском направлении.

19 февраля сообщалось, что российский певец Сергей Куприк продал квартиру в Черногории. Деньги, полученные от сделки с недвижимостью, он решил направить на помощь бойцам СВО. По его словам, один раз в месяц он вместе с соратниками отправляет в зону СВО 20-тонную фуру с лекарствами и гуманитарной помощью.