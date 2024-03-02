АвтоВАЗ временно перестал выпускать самую дорогую Lada

Компания Lada Sport, которая входит в структуру «АвтоВАЗа» , приостановила выпуск универсалов Lada Vesta Sport. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Дочка «АвтоВАЗа», компания Lada Sport, сейчас временно производит только автомобили Lada Granta Sport. Vesta Sportline не производится», — говорится в сообщении.

Lada Vesta SW Sportline оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды. Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски и черную глянцевую крышу с «плавником». Цена автомобиля — 2,3 млн рублей. Это самая дорогая Lada в линейке бренда.