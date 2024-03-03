Движение по Крымскому мосту возобновили

"Уважаемые жители и гости Республики Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Движение временно перекрыли в 3.40 мск в воскресенье. Причины не назывались. При этом находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.