$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

Движение по Крымскому мосту возобновили
© Инфоцентр "Крымский мост"

"Уважаемые жители и гости Республики Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Движение временно перекрыли в 3.40 мск в воскресенье. Причины не назывались. При этом находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее «СП» писала, что несколько мощных хлопков раздались в небе над Феодосией в Крыму.

Десятки беспилотников перехватили над территорией Крыма

Автоновости
Николай Лукашенко