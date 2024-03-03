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В Госдуме оценили депутатскую Lada Vesta

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев оценил новый автомобиль Lada Vesta. Его комментарий приводит РИА Новости.

В Госдуме оценили депутатскую Lada Vesta
© РИА Новости

Он отметил, что испытал указанное транспортное средство во время снежной зимы. Толмачев в том числе посетил маленькие деревни, доступ к которым был затруднен.

«Новая депутатская Lada Vesta пережила зиму отлично. Достойный автомобиль, не подвел в поездках по городам и весям Подмосковья, а их было много», — заявил Толмачев.

Автомобили предоставили депутатам для использования в своих избирательных округах.

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В феврале сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил серийный выпуск автомобилей Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 литра, который в 2022 году перестали устанавливать на фоне проблем с поставками комплектующих.

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