В Госдуме оценили депутатскую Lada Vesta

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев оценил новый автомобиль Lada Vesta. Его комментарий приводит РИА Новости.

Он отметил, что испытал указанное транспортное средство во время снежной зимы. Толмачев в том числе посетил маленькие деревни, доступ к которым был затруднен.

«Новая депутатская Lada Vesta пережила зиму отлично. Достойный автомобиль, не подвел в поездках по городам и весям Подмосковья, а их было много», — заявил Толмачев.

Автомобили предоставили депутатам для использования в своих избирательных округах.