В Госдуме рассказали об опыте использования депутатской Lada Vesta
Депутаты всю зиму ездили на автомобилях Lada Vesta в своих избирательных округах. Первый опыт импортозамещения прошел успешно. Об этом рассказал член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев, передает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что депутатская Lada Vesta отлично пережила снежную зиму. Он ездил на ней даже в маленькие деревни, где дороги были больше похожи на колею. Машина показала себя с лучшей стороны, нареканий к качеству Lada Vesta у него нет.
«Достойный автомобиль, не подвёл в поездках по городам и весям Подмосковья, а их было много», — сказал Толмачев.
По его словам, импортозамещение успешно состоялось.
Толмачев пожелал российским производителям выпускать больше разнообразных автомобилей. Люди хотят ездить на них, и чем больше их будет, тем лучше для граждан и отрасли.
Прошлой осенью Совет Думы единогласно принял решение, что депутаты с 2024 года в своих избирательных округах должны ездить только на российских автомобилях. В гараж Госдумы поступили 33 автомобиля Lada Vesta. Когда оставшиеся иномарки спишут, депутаты пересядут на «Москвич», Lada и Aurus в Москве. Спикер Вячеслав Володин уже использует Aurus и «Москвич-3».