Депутаты всю зиму ездили на автомобилях Lada Vesta в своих избирательных округах. Первый опыт импортозамещения прошел успешно. Об этом рассказал член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев, передает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что депутатская Lada Vesta отлично пережила снежную зиму. Он ездил на ней даже в маленькие деревни, где дороги были больше похожи на колею. Машина показала себя с лучшей стороны, нареканий к качеству Lada Vesta у него нет.

«Достойный автомобиль, не подвёл в поездках по городам и весям Подмосковья, а их было много», — сказал Толмачев.

По его словам, импортозамещение успешно состоялось.

Толмачев пожелал российским производителям выпускать больше разнообразных автомобилей. Люди хотят ездить на них, и чем больше их будет, тем лучше для граждан и отрасли.