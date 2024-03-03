На трассе «Таврида» у Феодосии запустили реверсивное движение

Движение в керченском направлении на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в Крыму возобновили по одной полосе, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Министр в своем Telegram-канале уточнил, что на 89-м км автомобильной дороги «Таврида» открыто реверсивное движение». По его словам, открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток. Он призвал водителей в целях обеспечения безопасности дорожного движения соблюдать требования временно установленых дорожных знаков на этом участке трассы.