У McLaren появился гибридный суперкар с открытым верхом

Полностью рассекречен спайдер Artura со складной крышей и целым рядом технических улучшений. Ключевое отличие от купе трёхлетней давности: откидной верх из композитных материалов. Есть механизм электропривода: трансформация крыши занимает 11 секунд и возможна на скоростях до 50 км/ч. McLaren Artura Spider отличается усиленным лобовым стеклом, дугами безопасности и изменённой системой охлаждения.

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Хотя спайдер на 62 килограмма тяжелее купе (снаряжённая масса — 1475 килограммов), динамика не пострадала. Мощность бензинового V6 3.0 выросла на 20 лошадиных сил, а пиковая отдача гибридной системы увеличилась до 700 сил и 720 Нм. Быстродействие 8-ступенчатого «робота» улучшено примерно на 25%. Также перекалиброваны системы ABS и лонч-контроля: теперь можно стартовать с дымом из под колёс.

В угоду быстроте реакций перекалибрована адаптивная подвеска, увеличена жёсткость опор двигателя, выпускная система перенастроена ради более басовитого звука двигателя на высоких оборотах, стали более «цепкими» тормоза. Впрочем, все эти доработки скоро появятся и на McLaren Artura в кузове купе (причём двигатель «перепрошьют» бесплатно), а значит разница в динамике всё-таки будет.

McLaren