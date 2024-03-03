В финал конкурса «Всемирный автомобиль года» впервые вышла китайская машина

Каждый год проводится автоконкурс «Всемирный автомобиль года». Опытное жюри престижного состязания «World Car of the Year» делает выбор в пользу самой лучшей мировой автоновинки в нескольких категориях.

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В этом году, на основании решения жюри, список финалистов «Всемирный автомобиль года» представлен тремя электромобилями, это два габаритных кроссовера: Volvo EX30 и Kia EV9. Третьим лидером стал BYD Seal, который является первым за всю историю проведения конкурса автомобилем китайского производства, сумевшим пробиться в фавориты. Стоит отметить, что в определенной степени ЕХ30 также можно причислить к «китайцам». Ведь он создан на SEA-платформе производителя Geely.

Кроме трех вышеназванных фаворитов, за получение места в финале боролись и другие модели известных автомобильных брендов. Претенденты на наивысшем уровне заявили о себе, продемонстрировав отличные технические характеристики и привлекательный дизайн.

За звание «Лучшего электромобиля» в финале поборются три модели, которые вышли в лидеры, это Volvo EX30, Kia EV9 или BMW i5.

В категории «Лучший городской автомобиль» победа может достаться Lexus LBX, либо элегантному Volvo EX30. В этой же категории претендентом на победу является модель Dolphin китайского автобренда BYD.

На получение награды «Люксовый автомобиль года» претендуют сразу две модели Mercedes-Benz, это EQE SUV и E-Class. Также в списке присутствует BMW 5-Series/i5.

Среди финалистов в номинации «Спорткар года» значатся: Hyundai loniq 5N и две немецкие модели BMW ХМ и BMW М2.

Наиболее гармоничный и интересный внешний вид, согласно позиции компетентного жюри, оказался у автомобилей Toyota Prius, Ford Bronco и Ferrari Purosangue.