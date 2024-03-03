$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Chery представила новые автомобили для России

Китайский автопроизводитель Chery в текущем году собирается выпустить на рынке РФ обновленные версии Tiggo 4 и Tiggo 7 вместе с новым флагманским кроссовером Tiggo 9. Об этом пишет портал « Автоновости дня» со ссылкой на замгендиректора Chery International Сан Спринга.

Chery представила новые автомобили для России
© Газета.Ru

С марта в России начались продажи обновленной версии кроссовера Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition, которая посвящена 18-летнему присутствию марки на отечественном рынке. Она доступна в пяти комплектациях. Самую дорогую версию оснастили широким перечнем оборудования. Стоимость кроссовера с учетом « прямой выгоды» в 150 тыс. руб. начинается от 1,97 млн руб.

Точной информации про обновленный Chery Tiggo 7 пока нет. Tiggo 9 же поставляется в Россию «серыми» дилерами и «частниками». В декабре прошлого года его предлагали приобрести за 4,3-5 млн руб.

До этого стало известно, что автобренд Chery запустит в России новую марку автомобилей — Chery Tiggo.

В 2025 году на отечественном рынке может появиться автомобиль Chery iCar 03. Финальное решение по модели будет приниматься во второй половине 2024 года, в том числе с учетом рыночной конъюнктуры.

Автоновости
Chery Tiggo 7
Chery Tiggo
Chery
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости