Маск назвал преступным гонорар адвокатов Tesla
Илон Маск назвал преступным гонорар адвокатов Tesla в $6 млрд. Cоответствующая публикация размещена на странице предпринимателя в социальной сети X, передает «Российская газета».
Письмо с требованием об уплате этой суммы по почасовой ставке в размере $288 тыс. было подано тремя юридическими фирмами в канцлерский суд штата Делавэр.
Адвокаты смогли оспорить у Маска компенсацию в $56 млрд в пользу Tesla после того, как акционер компании Ричард Торнетта подал в суд иск с требованием отозвать этот пакет из-за слишком простого условия его получения Маском. Компенсация состояла из опционов на акции. Ее получение позволило генеральному директору Tesla купить акции этой компании по заниженной цене.
До этого психологи выяснили, что соцсеть X Илона Маска делает людей нервными и несчастными.