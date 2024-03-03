Маск назвал преступным гонорар адвокатов Tesla

Письмо с требованием об уплате этой суммы по почасовой ставке в размере $288 тыс. было подано тремя юридическими фирмами в канцлерский суд штата Делавэр.

Адвокаты смогли оспорить у Маска компенсацию в $56 млрд в пользу Tesla после того, как акционер компании Ричард Торнетта подал в суд иск с требованием отозвать этот пакет из-за слишком простого условия его получения Маском. Компенсация состояла из опционов на акции. Ее получение позволило генеральному директору Tesla купить акции этой компании по заниженной цене.