Маск раскритиковал адвокатов за чрезмерные требования

Бизнесмен Илон Маск, владелец компаний Tesla, SpaceX, The Boring Company и Neuralink, раскритиковал в соцсетях юридические компании, которые потребовали выплатить порядка $6 млрд за свои услуги, пишет «Российская газета».

Журналисты отметили, что предприниматель крайне эмоционально отреагировал на требования адвокатов. Он назвал запрос «совершенно позорным», «ироничным», «преступным». По его мнению, юристы, которые нанесли ущерб компании, теперь потребовали крупную сумму. Он добавил, что «система сломана».

Маск подчеркнул, что ему следует вывести компании из штата Делавэр как можно скорее.

По данным газеты, в январе 2024 года судья Канцлерского суда Делавэра Кэтлин Маккормик в рамках дела 2018 года отклонила пакет заработной платы Маска в Tesla, предусматривающий выплату ему компенсационного пакета в размере $55,8 млрд.

Иск был подан акционером компании Tesla Ричардом Торнеттой. Мужчина, с тем, чтобы добиться успеха в деле, нанял адвокатов из трех крупных юридических контор.

После того, как суд вынес решение в пользу акционера, адвокаты потребовали от руководства компании-производителя электрокаров, выдать им 29 млн акций Tesla в качестве судебных издержек. Общая стоимость ценных бумаг составляет около $5,95 млрд.

Согласно документам, дело Торнетты было передано в суд от имени акционеров, поэтому ожидается, что примерно 267 млн акций Tesla, которые должны были быть частью зарплатного пакета Маска, теперь будут возвращены компании.