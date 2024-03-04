Внедорожники УАЗ стали доступнее и подешевели

Работа по модернизации и усовершенствованию модельного ряда внедорожников Ульяновского автозавода идет полным ходом. В настоящее время ведутся активные работы по модернизации “Патриота”.

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В марте текущего года УАЗ предоставил скидку на ряд выпускаемых моделей, сделав их немного доступнее для автолюбителей. Речь идет только про модели, выпущенные в 2023 году и имеющиеся у дилеров.

Так, “Хантер” в марте предлагается покупателем со скидкой до 300 000 рублей, а модели "Патриот", "Пикап" и "Профи" стали дешевле на 100 000 рублей.

В феврале текущего года Ульяновский автомобильный завод сообщил о модернизации производства, в ходе которого все автомобили будут комплектоваться усовершенствованными мостами с защитой от попадания влаги внутрь картера. Завод по производству двигателей “ЗМЗ”, являющийся холдингом Sollers, будет поставлять шестиступенчатую коробку передач, которая будет также устанавливаться на УАЗы. Локализация трансмиссии полностью налажена на территории нашей страны, хоть и имеет китайские комплектующие.

На март запланирована большая модернизация "Патриота", которая затронет как оснащение автомобиля, так и технические параметры. Готовится новый дизайн и некоторая модернизация технической составляющей.

В настоящее время внедорожник УАЗ “Патриот”, в версии “Base Икар” доступен покупателям от 1 480 000 рублей, а цена за “Пикап” начинается от 1 505 000 рублей. Самой дешевой моделью является “Хантер”, который обойдется покупателю от 1 140 000 рублей.