У BYD появился еще один внедорожник с «танковым» разворотом. Суббренд Fang Cheng Bao поделился подробностями первого апгрейда программного обеспечения для Leopard 5. После перепрошивки покупатели внедорожника смогут активировать новые функции: появится «леопардовый» разворот на месте, голосовой помощник научится распознавать сложные команды, камеры кругового обзора начнут активироваться автоматически, если автомобиль накренится.

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Поставки Fang Cheng Bao Leopard 5 начались совсем недавно, а концерн BYD уже подготовил обновление софта. Главное новшество — активация «танкового» разворота. Электромоторы научили вращать колёса на разных сторонах в противоположных направлениях, и на пересечённой местности это может быть полезно. Ранее подобная опция была только у флагмана — Yangwang U8.

Ещё модернизирован голосовой помощник. Пассажирам больше не нужно повторять одну и ту же команду: автомобиль научился фразе «я тоже хочу». К примеру, если передний пассажир активирует подогрев кресел, а на заднем ряду кто-то скажет «я тоже хочу», электроника включит подогрев заднего дивана. Также модернизирован навигатор: команды можно отдавать голосом, не прикасаясь к экрану.

Наконец, стало безопаснее движение по бездорожью. Если угол наклона корпуса Leopard 5 станет больше заданного, то камеры кругового обзора активируются автоматически. Это может быть полезно на крутых склонах и штурме препятствий. Возможности рамного внедорожника позволяют преодолевать 790-миллиметровый брод, а углы въезда/съезда составляют 37/35 градусов соответственно.