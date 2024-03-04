У китайского Mercedes-Benz E-Class появились новые комплектации

Спустя три месяца после старта продаж бизнес-седана от совместного предприятия Beijing-Benz в гамму добавлены версии с четырьмя ведущими колёсами. К заказу доступны Mercedes-Benz E 260 L 4Matic за 475 тысяч юаней (66 тысяч долларов). Есть две полноприводные модификации: они отличаются обвесом и дизайном салона, причём спортивный пакет доплаты не требует.

© Mercedes-Benz

Китайский Mercedes-Benz E-Class отличается от «глобальной» модели увеличенным на 133 миллиметра расстоянием между осями. Поначалу полный привод седанам китайской сборки не полагался, но теперь гамму расширили. Правда, трансмиссия 4Matic положена только базовым 2,0-литровым версиям (204 силы, 320 Нм): топовый Mercedes-Benz E 300 L (258 сил, 400 Нм) остался заднеприводным.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Зато «трёхсотому» добавили новые топ-комплектации с матричными светодиодными фарами, дополненной реальностью, 20-дюймовыми дисками, «гиперэкраном», продвинутой медиасистемой с голосовым управлением, а также расширенным набором электронных ассистентов. В Европе все эти опции были изначально, но до Китая добрались с запозданием.