Porsche отзывает большую партию 911 из-за угрозы безопасности детей
Немецкий автопроизводитель подтвердил: механизм задних ремней безопасности может быть неисправен, что критично при использовании детских удерживающих устройств. На одном из заводов Porsche произошёл сбой системы проверки ремней безопасности, и теперь дилерам придётся проверить большую партию купе, кабриолетов и тарг, выпущенных в мае-июле 2023 года.
Автоматическая блокировка ремней безопасности может отключаться раньше времени, что помешает правильному закреплению детских удерживающих устройств. Если владелец фиксирует кресло штатным ремнем, а не пользуется системой LATCH (аналог ISOFIX), то ремень безопасности может сработать некорретно, а ребёнок получит травму в результате аварии.
Американским дилерам Porsche придётся проверить 12 модификаций «девятьсот одиннадцатых»: проблема затронула все версии Carrera вне зависимости от типа кузова, а также Turbo, Turbo S, Edition 50 и Targa. Специалистам придётся проверить задние ремни безопасности с обеих сторон и заменить механизм полностью, если блокировка вышла из строя. Уведомления об отзыве начнут рассылать 19 апреля.
Год назад похожую отзывную кампанию провела Ferrari. Тогда итальянская марка обнаружила, что на суперкарах SF90 некорректно работают аирбэги, причём дефект проявлялся только с детскими удерживающими устройствами размера M. Дилерам пришлось заменить кресла на 13 купе и спайдерах.