Porsche отзывает большую партию 911 из-за угрозы безопасности детей

Немецкий автопроизводитель подтвердил: механизм задних ремней безопасности может быть неисправен, что критично при использовании детских удерживающих устройств. На одном из заводов Porsche произошёл сбой системы проверки ремней безопасности, и теперь дилерам придётся проверить большую партию купе, кабриолетов и тарг, выпущенных в мае-июле 2023 года.

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Автоматическая блокировка ремней безопасности может отключаться раньше времени, что помешает правильному закреплению детских удерживающих устройств. Если владелец фиксирует кресло штатным ремнем, а не пользуется системой LATCH (аналог ISOFIX), то ремень безопасности может сработать некорретно, а ребёнок получит травму в результате аварии.

Американским дилерам Porsche придётся проверить 12 модификаций «девятьсот одиннадцатых»: проблема затронула все версии Carrera вне зависимости от типа кузова, а также Turbo, Turbo S, Edition 50 и Targa. Специалистам придётся проверить задние ремни безопасности с обеих сторон и заменить механизм полностью, если блокировка вышла из строя. Уведомления об отзыве начнут рассылать 19 апреля.