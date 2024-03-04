Эксперты рассказали, упадут ли цены на автомобили в ближайшее время

Собеседники агентства «Прайм» рассказали, ждать ли снижения стоимости автомобилей в России. В оценках они разошлись, говорится в публикации.

По мнению руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, увеличение ассортимента автомобилей брендов из Китая повлечет за собой рост конкуренции марок в РФ. Он не исключил того, что автоконцерны будут использовать демпинг в ценообразовании.

Как отмечается, речь идет, в частности, о таких автомобилях, как Omoda, Chery, Jetour, Haval. При этом Житнухин полагает, что снижение цен может коснуться не только указанных брендов.

В «Автостате» спрогнозировали снижение стоимости отдельных моделей. Там же считают, что производители продолжат предоставлять всевозможные скидки. В фирме предположили, что модели АвтоВАЗа станут более доступными для граждан России. Это связано с тем, что власти начали контролировать цены на представителей отечественного автопрома, добавили там.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев указал на отсутствие предпосылок для дальнейшего снижения цен на рынке. По его словам, локализация иностранных брендов не носит массовый характер, логистика дорожает, а объемы параллельного импорта относительно невелики. Собеседник также обратил внимание на существенное увеличение ставок утилизационного сбора, который тоже входит в цену.