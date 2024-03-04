Chery официально объявила стоимость юбилейного Tiggo 4 Pro

Автомобильный бренд Chery присутствует на российском рынке уже более 18 лет. Такую дату представители компании назвали «Юбилейной», в честь чего было принято решение выпустить спецверсию автомобиля Tiggo 4.

Выпуск одного из самых популярных кроссоверов отмечается тремя вариантами комплектации, полноценным рестайлингом и ценником, стартующим от 2,4 млн рублей. Во многом юбилейная версия Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition — это всё тот же известный кроссовер, только в обновлённом исполнении, где сделали упор на внешний вид и модернизацию начинки.

Независимо от выбора комплектации, а всего их три: Family, Style и Ultimate, покупатель получает переднеприводный пятидверный внедорожник с дорожным просветом в 190 мм и экономичным 1,5-литровым бензиновым двигателем.

Комплектация Family включает в себя мультимедийную систему с экраном, встроенным в приборную панель, и 4 динамиками. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем, мощностью 113 л.с. В качестве систем безопасности предусмотрен стандартный комплект из двух подушек безопасности.

Комплектация Style уже предлагается с турбированным 1,5-литровым мотором, мощностью 147 лошадиных сил. Салон будет представлен в двухцветном решении – чёрный с белыми вставками, выполненный из кожзама.

Версия Ultimate предлагается покупателям от 2 600 000 рублей. Она включает в себя расширенный список опций, среди которых обогрев сидений, двухзонная система климат-контроля для передней и задней части салона, люк в крыше автомобиля, камеры углового обзора слепых зон. С учётом стоимости автомобиля в официальных дилерских центрах, можно сразу говорить об ожидании высокого уровня продаж.