Hyundai улучшила Ioniq 5: три главных изменения

В рамках перехода в новый модельный год Hyundai улучшила Ioniq 5 сразу по нескольким пунктам. Во-первых, электрокар только сейчас обзавелся тем, что есть даже у самого дешевого универсала Lada Granta — задним стеклоочистителем. Во-вторых, у него появилась версия N Line, а в-третьих, базовому Ioniq 5 увеличили емкость батареи с прежних 77,4 до 84 киловатт-часов.

© Hyundai

Произошли и другие, менее значительные изменения. Так, например, Hyundai снизила вибрации на руле, обновила информационно-развлекательную систему, добавила новые кнопки и пересмотрела расположение подстаканников и беспроводной зарядки между водительским и пассажирским креслами. Были усилены двери и задние стойки, что сделало кузов электрокара более жестким.

В числе внешних изменений стоит отметить новые бамперы, из-за которых электрокар прибавил в длину незаметные 20 миллиметров. Увеличился в размерах и задний спойлер.

Hyundai

Hyundai

Hyundai

С 2024 модельного года линейку Ioniq 5 пополнила версия N Line, которая расположилась между базовой моделью и «заряженным» Ioniq 5 N. У такого электрокара есть спортивные сиденья, двухцветная обивка салона и черный потолок. Кроме того, Ioniq 5 N Line можно узнать по чуть другим бамперам и боковым юбкам, а также 20-дюймовым дискам оригинального дизайна.