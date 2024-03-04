Toyota возобновила работу японских заводов после скандала
Toyota Motor вновь запустила все производственные линии, часть которых была остановлена из-за скандала с данными о мощности дизельных двигателей. Обвинения в фальсификации привели к прекращению поставок десятка бестселлеров, включая Land Cruiser 300, проблемам с партнерами и даже с властями Японии, которые начали широкомасштабное расследование с проверками на местах.
В понедельник, 4 февраля, к работе вернулись все 14 сборочных предприятий Toyota в Японии. Теперь они работают в полном объеме. Как пишет Kyodo, остановка ударила по объемам выпуска: в январе они снизились на 7,5 процента, что стало самым большим падением с «короновирусного» мая 2020 года.
О паузе в производстве сообщалось в конце января. Причиной стали обвинения в махинациях с данными о мощности дизельных моторов, которые устанавливаются на популярные модели Toyota и Lexus, включая Fortuner, Hilux, Land Cruiser 300, Land Cruiser Prado и LX.
Отгрузки машин приостановили, а Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии начало проверку в отношении Toyota Industries Corporation — производителя моторов. Ситуация настолько серьезная, что может подорвать доверие к автопрому Японии, отмечал генсек кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Это не первый скандал для Toyota за последний год, связанный с подделкой данных. В прошлом году выяснилось, что «дочка» Toyota — компания Daihatsu — фальсифицировала показатели краш-тестов. Поставки машин Daihatsu и собираемых на ее заводах Toyota остановились, как и производство восьми моделей Mazda и Subaru.