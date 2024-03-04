В России интерес к гибридам вырос в 4 раза

За последние два года на российском рынке значительно увеличился интерес покупателей к автомобилям с гибридным силовыми установками. На спрос, помимо прочего, оказало значительное влияние появление в нашей стране доступных китайских моделей.

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«При этом с 2022 года увеличилось количество предложений, появились более доступные варианты китайских брендов, что привело к снижению средней цены. Однако из-за изменений в системе сертификации электромобилей и гибридов, которые не указаны в перечне брендов, разрешенных к параллельному импорту, мы ожидаем отката интереса, так как эти изменения повлекут за собой снижение количества предложений на рынке и рост цен», — пояснил глава по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

В компании отметили, что в январе 2024 года самой популярной двухмоторной моделью в России стал кроссовер Voyah Free стоимостью 6,99 млн рублей.

На второй строчке разместился Voyah Dream (9,77 млн рублей), замыкает тройку лидеров LiXiang L9 (8,54 млн рублей). Также в перечень наиболее востребованных среди россиян новых гибридов вошли LiXiang L7 (7,45 млн рублей) и Aito M5 (6,43 млн рублей).

Впрочем, эксперты «Автостата» отмечают, что на новые машины с бензо-электрическими силовыми установками на нашем рынке приходилось в 2022-ом не более 1,3%, а к началу 2024-го — уже 3,6%.