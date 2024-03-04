В ГИБДД рассказали о тонкостях путешествий с детьми

В преддверии длинных выходных в российской Госавтоинспекции решили напомнить водителям о тонкостях длительных семейных поездок на автомобилях, если один из пассажиров — ребёнок возрастом до семи лет. В частности, родителям лучше делать выбор в пользу автодорог с хорошей инфраструктурой и заранее продумать места остановок.

До выезда взрослым рекомендовано заранее продумать маршрут и делать выбор в пользу хороших трасс с развитой инфраструктурой. Причём рекомендовано делать это даже в том случае, если путь займёт больше времени.

Ни в коем случае не стоит забывать про детские автокресла или специальные удерживающие устройства, а перед движением рекомендовано заблокировать дверные замки — это позволит предотвратить случайное открытие двери маленьким пассажиром.

Если возникла необходимость остановиться, пусть даже на небольшой срок — оставлять ребёнка в машине одного категорически нельзя, в том числе на пару минут.

Не лишним будет поговорить с малышом и объяснить ему, как вести себя в дороге. Это простое решение, по мнению гаишников, позволит сделать поездку намного комфортнее для всех пассажиров.

Занять ребёнка в дороге помогут мягкие игрушки — в ГИБДД отмечают, что любимый плюшевый друг успокоит даже непоседу. Кроме того, заранее можно запастись аудиосказками и детскими сказками, а также подготовить смартфон или планшет с мультфильмами, кино и играми.